Жителя Башкирии будут судить за отправку интимного видео знакомой

Жителя Башкирии будут судить за отправку интимного видео знакомой

15:16, 15 сен 2025

Жителя Туймазов ждет суд за незаконное распространение частного видео. Из-за ревности мужчина отправил интимный ролик со своей знакомой её родственнику, теперь ему грозит уголовное наказание.

По данным прокуратуры Башкирии, инцидент произошел в марте этого года. Обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, переслал видео через мессенджер без согласия женщины. Такие действия являются прямым нарушением права на неприкосновенность частной жизни.

После завершения расследования уголовное дело было передано для рассмотрения по существу в Советский районный суд города Уфы.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Туймазы происшествия в Туймазах
