Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе осудили курьера мошенников. Он забирал деньги у пенсионеров

В Уфе осудили курьера мошенников. Он забирал деньги у пенсионеров

22:13, 16 сен 2025

24-летний уфимец, работавший курьером у телефонных мошенников, проведет в колонии общего режима три с половиной года. Он был частью преступной группы, которая обманывала пожилых людей, сообщили в региональной прокуратуре.

Пенсионерам звонили и пугали, что с их счетов якобы незаконно переводят деньги за границу. Чтобы «спасти» сбережения, жертв убеждали снять все наличные и передать их «проверенному человеку» — курьеру. Этим курьером и был осужденный.

В сентябре прошлого года группа обманула троих пожилых уфимцев на общую сумму почти 2 миллиона рублей. На суде курьер свою вину не признал, однако суд счел доказательства достаточными.

Если вам звонят с рассказами о подозрительных операциях по вашим счетам и просят передать кому-либо деньги, знайте — это обман. Сразу кладите трубку и сами позвоните в свой банк или в полицию.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии аферисты обманули жителей почти на 604 тысячи рублей

Читайте также:

В Башкирии аферисты обманули жителей почти на 604 тысячи рублей
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа мошенники
Читайте также

Уфимца приговорили к 8 годам колонии за ограбление на 15 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
Уфимца приговорили к 8 годам колонии за ограбление на 15 млн рублей
В Уфе студент колледжа забирал деньги у пенсионеров для мошенников
Человек и закон в Башкирии
В Уфе студент колледжа забирал деньги у пенсионеров для мошенников
Начальница почты в Башкирии украла у клиентов 5 млн рублей и получила два года тюрьмы
Человек и закон в Башкирии
Начальница почты в Башкирии украла у клиентов 5 млн рублей и получила два года тюрьмы
В Башкирии сотрудники банка спасли пенсионерку от мошенников
Происшествия в Башкирии
В Башкирии сотрудники банка спасли пенсионерку от мошенников


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен