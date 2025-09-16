В Уфе осудили курьера мошенников. Он забирал деньги у пенсионеров

22:13, 16 сен 2025

24-летний уфимец, работавший курьером у телефонных мошенников, проведет в колонии общего режима три с половиной года. Он был частью преступной группы, которая обманывала пожилых людей, сообщили в региональной прокуратуре.

Пенсионерам звонили и пугали, что с их счетов якобы незаконно переводят деньги за границу. Чтобы «спасти» сбережения, жертв убеждали снять все наличные и передать их «проверенному человеку» — курьеру. Этим курьером и был осужденный.

В сентябре прошлого года группа обманула троих пожилых уфимцев на общую сумму почти 2 миллиона рублей. На суде курьер свою вину не признал, однако суд счел доказательства достаточными.

Если вам звонят с рассказами о подозрительных операциях по вашим счетам и просят передать кому-либо деньги, знайте — это обман. Сразу кладите трубку и сами позвоните в свой банк или в полицию.

Автор: Семен Подгорный