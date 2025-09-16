Жительницу Башкирии обвиняют в финансировании запрещенной организации

22:40, 16 сен 2025

В Башкирии возбудили уголовное дело против 58-летней жительницы Уфимского района. Её подозревают в переводе денег украинской организации, деятельность которой запрещена на территории России. По данным ФСБ, женщина перечислила более 60 тысяч рублей.

Следствие считает, что с конца 2022 по начало 2025 года она поддерживала деятельность украинской некоммерческой организации и благотворительного фонда, входя в состав их ячеек.

В России запрещено участвовать в работе организаций, признанных нежелательными, и оказывать им любую финансовую помощь. Власти считают, что такие структуры угрожают основам конституционного строя и государственной безопасности. Теперь женщине грозит уголовная ответственность.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УФСБ