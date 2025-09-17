Все новости Уфы и Башкортостана
Подростка в Уфе поймали на питбайке без прав

Подростка в Уфе поймали на питбайке без прав

21:26, 17 сен 2025

Сотрудники ГИБДД остановили несовершеннолетнюю на питбайке «Авантис» на улице Сагита Агиша. У девушки не было водительских прав.

На место происшествия вызвали мать нарушительницы, а мотоцикл эвакуировали на специализированную стоянку. Теперь за поездку без прав подростку грозит постановка на профилактический учет в полиции. Родителей могут привлечь к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

Задержание прошло в рамках профилактической операции «Не рули, малай!». Ее цель — предотвратить ДТП с участием детей и напомнить родителям об ответственности за безопасность своих детей на дорогах.

Автор: Семен Подгорный
Фото: ГАИ по РБ
