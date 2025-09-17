Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии бывшую замруководителя детсада осудили за кражу 300 тысяч рублей

В Башкирии бывшую замруководителя детсада осудили за кражу 300 тысяч рублей

21:54, 17 сен 2025

Бывшая заместительница заведующей детским садом в Учалах получила полтора года условного срока за мошенничество. Суд установил, что она похитила более 300 тысяч рублей, предназначенных для зарплаты фиктивной уборщицы.

По данным прокуратуры, с марта прошлого по июнь текущего года руководительница фиктивно числила в штате свою знакомую. Она подделывала табели учёта рабочего времени, чтобы начислять зарплату, которую потом забирала себе. На самом деле «уборщица» в садике не работала.

Женщина признала вину и полностью вернула похищенные деньги. Ещё до суда, по настоянию прокуратуры, её уволили с должности в связи с утратой доверия. Помимо условного наказания, суд назначил ей испытательный срок в полтора года.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Учалы мошенничество
