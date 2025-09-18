Жителя Башкирии приговорили к 17 годам колонии за убийство

22:01, 18 сен 2025

Верховный суд Башкирии признал 33-летнего мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание — 17 лет в колонии строгого режима, сообщили в региональной прокуратуре.

Преступление произошло в мае прошлого года. Осужденный познакомился на улице с двумя мужчинами и предложил им вместе выпить. Во время застолья между ним и одним из новых знакомых началась ссора.

Конфликт перерос в драку: осужденный вместе со вторым собутыльником избил потерпевшего, а затем они его задушили. Мужчина скончался на месте.

Суд над сообщником убийцы еще продолжается, его дело рассматривают отдельно.

Автор: Семен Подгорный