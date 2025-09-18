Все новости Уфы и Башкортостана
Житель Башкирии предстанет перед судом за нападение на полицейского

Житель Башкирии предстанет перед судом за нападение на полицейского

22:19, 18 сен 2025

В Давлеканово будут судить местного жителя за применение насилия и оскорбление сотрудника полиции. По сообщению прокуратуры республики, мужчина признал вину, и его дело направлено в суд.

Инцидент произошёл в августе. Нетрезвый мужчина поссорился с семьёй, и родственники вызвали полицию. Когда наряд прибыл на место, житель отказался выполнять законные требования сотрудников и несколько раз ударил одного из полицейских ногой.

Мужчину задержали и доставили в отдел для оформления протокола. Там он продолжил вести себя агрессивно и оскорблял того же сотрудника. Теперь его действиям даст оценку суд.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Давлекановский район суд происшествия в давлекановском районе нападение
