Житель Башкирии предстанет перед судом за нападение на полицейского
22:19, 18 сен 2025
В Давлеканово будут судить местного жителя за применение насилия и оскорбление сотрудника полиции. По сообщению прокуратуры республики, мужчина признал вину, и его дело направлено в суд.
Инцидент произошёл в августе. Нетрезвый мужчина поссорился с семьёй, и родственники вызвали полицию. Когда наряд прибыл на место, житель отказался выполнять законные требования сотрудников и несколько раз ударил одного из полицейских ногой.
Мужчину задержали и доставили в отдел для оформления протокола. Там он продолжил вести себя агрессивно и оскорблял того же сотрудника. Теперь его действиям даст оценку суд.
