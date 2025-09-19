Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе продлили арест чиновникам, обвиняемым в хищении 26 млн рублей на туризм

В Уфе продлили арест чиновникам, обвиняемым в хищении 26 млн рублей на туризм

21:46, 19 сен 2025

Бывшие чиновники, которых обвиняют в хищении 26 млн рублей бюджетных средств, останутся под стражей до 22 декабря. Такое решение 19 сентября принял Советский районный суд Уфы.

Речь идет об экс-замдиректора Центра развития туризма Башкортостана Артуре Идельбаеве, его руководителе Руслане Юнусове и главе АНО «Проектный офис» Ильнуре Куватове. Четвертому фигуранту, предпринимателю Илхаму Маликову, суд назначил более мягкую меру — ограничение в действиях. Всех задержали в конце июля.

По версии следствия, в 2023–2024 годах обвиняемые создали схему для хищения денег, выделенных на развитие туризма. Они получали государственные субсидии якобы на строительство глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском. Для этого в Министерство предпринимательства подавали поддельные документы и отчеты о несуществующих работах.

Чтобы создать видимость деятельности, группа заключала фиктивные договоры на покупку юрт по завышенной цене и перевозила их с одного объекта на другой. В итоге туристические объекты так и не появились, а более 26 млн рублей из бюджета были похищены.

После вскрытия схемы в Центре развития туризма сменилось руководство. В начале сентября его временным руководителем стал Загир Кутлучурин.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии арестовали руководство Центра туризма за махинации с субсидиями на 26 миллионов

Читайте также:

В Башкирии арестовали руководство Центра туризма за махинации с субсидиями на 26 миллионов
Автор: Семен Подгорный
Фото: Артур Идельбаев / vk.com
Теги: мошенничество
Читайте также

Директор «Дирекции культурных программ» Гульнара Юрина останется в СИЗО
Человек и закон в Башкирии
Директор «Дирекции культурных программ» Гульнара Юрина останется в СИЗО
В Башкирии арестовали руководство Центра туризма за махинации с субсидиями на 26 миллионов
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии арестовали руководство Центра туризма за махинации с субсидиями на 26 миллионов
В Уфе на 3 месяца продлили арест экс-директору Центра науки Руслану Казыханову
Человек и закон в Башкирии
В Уфе на 3 месяца продлили арест экс-директору Центра науки Руслану Казыханову
Бывший советник главы Башкирии предстанет перед судом за хищение миллионов из бюджета НОЦ
Человек и закон в Башкирии
Бывший советник главы Башкирии предстанет перед судом за хищение миллионов из бюджета НОЦ


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен