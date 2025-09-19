В Уфе продлили арест чиновникам, обвиняемым в хищении 26 млн рублей на туризм

21:46, 19 сен 2025

Бывшие чиновники, которых обвиняют в хищении 26 млн рублей бюджетных средств, останутся под стражей до 22 декабря. Такое решение 19 сентября принял Советский районный суд Уфы.

Речь идет об экс-замдиректора Центра развития туризма Башкортостана Артуре Идельбаеве, его руководителе Руслане Юнусове и главе АНО «Проектный офис» Ильнуре Куватове. Четвертому фигуранту, предпринимателю Илхаму Маликову, суд назначил более мягкую меру — ограничение в действиях. Всех задержали в конце июля.

По версии следствия, в 2023–2024 годах обвиняемые создали схему для хищения денег, выделенных на развитие туризма. Они получали государственные субсидии якобы на строительство глэмпинга в Бурзянском районе и кемпингов в Чишминском. Для этого в Министерство предпринимательства подавали поддельные документы и отчеты о несуществующих работах.

Чтобы создать видимость деятельности, группа заключала фиктивные договоры на покупку юрт по завышенной цене и перевозила их с одного объекта на другой. В итоге туристические объекты так и не появились, а более 26 млн рублей из бюджета были похищены.

После вскрытия схемы в Центре развития туризма сменилось руководство. В начале сентября его временным руководителем стал Загир Кутлучурин.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Артур Идельбаев / vk.com