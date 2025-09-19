Все новости Уфы и Башкортостана
Жителей Башкирии начали штрафовать за съемку атак дронов

21:50, 19 сен 2025

В Салавате завели административные дела на местных жителей за публикацию фото и видео атаки беспилотников. 18 сентября они сняли удар по нефтехимическому предприятию и выложили материалы в интернет. Теперь им грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Полиция нашла авторов двух роликов и фотографий, после чего передала их дела в суд. Это первые случаи наказания по новому указу, который действует в республике с 16 сентября.

Согласно документу, в Башкирии запрещено снимать и публиковать в сети работу ПВО, полеты и атаки беспилотников, а также места попаданий и последствия ударов. Власти напоминают, что такие кадры могут помочь противнику корректировать огонь.

Автор: Семен Подгорный
Теги: атака БПЛА Салават
