В Башкирии мать шестерых детей будут судить за избиение годовалой дочери

В Башкирии мать шестерых детей будут судить за избиение годовалой дочери

22:19, 19 сен 2025

В башкирском Благовещенске будут судить местную жительницу, мать шестерых детей, которую обвиняют в жестоком обращении с ними. Летом этого года на улице Демьяна Бедного она несколько раз ударила по голове и шее свою годовалую дочь, которая сидела в коляске.

Следствие установило, что женщина почти год не заботилась о своих детях в возрасте от года до 15 лет. Она часто пила, оставляла их без присмотра, в доме было грязно и не было еды. Ранее её уже наказывали за то, что она не выполняла родительские обязанности, но это не изменило ситуацию.

Обвиняемая полностью признала вину, её дело будет рассматривать мировой судья.

Прокуратура считает, что местные органы власти и полиция неэффективно работали с семьёй и не смогли вовремя вмешаться, чтобы защитить детей. Ведомство внесло представления в адрес администрации города и отдела полиции с требованием исправить недостатки в профилактической работе.

