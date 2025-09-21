Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Дачникам в Башкирии грозят огромные штрафы

Дачникам в Башкирии грозят огромные штрафы

20:18, 21 сен 2025

В Башкирии действует особый противопожарный режим, поэтому на своём участке нельзя сжигать траву, листву и ветки. Госкомитет республики по ЧС предупреждает, что за разведение костра нарушителям грозит штраф — от 10 до 20 тысяч рублей.

Запрет ввели из-за высокого риска пожаров. Сухая трава моментально вспыхивает, а из-за ветра огонь может легко перекинуться на соседний дом, постройки или лес.

Чтобы утилизировать садовый мусор и не платить штраф, есть безопасные способы. Ветки можно измельчить и использовать как мульчу — защитное покрытие для почвы. Листву и траву лучше складывать в компостную яму: со временем они превратятся в полезное удобрение для вашего сада.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Забросили дачу? С 1 сентября можно получить штраф до 50 тысяч рублей

Читайте также:

Забросили дачу? С 1 сентября можно получить штраф до 50 тысяч рублей
Автор: Семен Подгорный
Теги: штрафы
Читайте также

В Уфе несовершеннолетний на ВАЗ-2107 попался инспекторам ГИБДД
Происшествия в Башкирии
В Уфе несовершеннолетний на ВАЗ-2107 попался инспекторам ГИБДД
Дачников предупредили о серьезных штрафах за самовольную вырубку деревьев
Человек и закон в Башкирии
Дачников предупредили о серьезных штрафах за самовольную вырубку деревьев
Жителей Башкирии ожидают крупные штрафы
Общество в Башкирии
Жителей Башкирии ожидают крупные штрафы
Больше никаких шашлыков: с 27 апреля в Башкирии вводится особый режим
Человек и закон в Башкирии
Больше никаких шашлыков: с 27 апреля в Башкирии вводится особый режим


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен