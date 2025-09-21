Дачникам в Башкирии грозят огромные штрафы

20:18, 21 сен 2025

В Башкирии действует особый противопожарный режим, поэтому на своём участке нельзя сжигать траву, листву и ветки. Госкомитет республики по ЧС предупреждает, что за разведение костра нарушителям грозит штраф — от 10 до 20 тысяч рублей.

Запрет ввели из-за высокого риска пожаров. Сухая трава моментально вспыхивает, а из-за ветра огонь может легко перекинуться на соседний дом, постройки или лес.

Чтобы утилизировать садовый мусор и не платить штраф, есть безопасные способы. Ветки можно измельчить и использовать как мульчу — защитное покрытие для почвы. Листву и траву лучше складывать в компостную яму: со временем они превратятся в полезное удобрение для вашего сада.

Автор: Семен Подгорный