Пьяный водитель автобуса в Уфе предстанет перед судом за гибель медиков

21:20, 22 сен 2025

В Уфе перед судом предстанет водитель автобуса, который в июне пьяным сел за руль и устроил смертельное ДТП. Мужчина полностью признал вину. Дело направлено в суд, сообщает прокуратура Башкирии.

Авария произошла на улице Сипайловской. Водитель автобуса «НефАЗ» ехал с превышением скорости и не пропустил машину скорой помощи. От сильного удара медицинский УАЗ перевернулся.

Два сотрудника скорой — водитель и медик — погибли на месте.

Виновник ДТП признал свою вину и выплатил семьям погибших по 100 тысяч рублей в качестве компенсации. Теперь его будут судить по обвинению в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, которое привело к гибели двух человек.

