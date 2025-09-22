Все новости Уфы и Башкортостана
Жителя Башкирии оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию мигрантов

Жителя Башкирии оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию мигрантов

22:17, 22 сен 2025

Суд в Янаульском районе обязал местного жителя выплатить штраф в 100 тысяч рублей. Он фиктивно прописал в своем доме двух граждан Армении, которые на самом деле там никогда не жили.

Мужчина воспользовался порталом «Госуслуги», чтобы оформить иностранцам временную регистрацию. Он подал электронные уведомления о прибытии, указав свой домашний адрес, но предоставлять жилье не собирался. Система автоматически передала данные в миграционную службу, после чего регистрация была официально оформлена.

Обман вскрылся во время проверки. Выяснилось, что граждане Армении по указанному адресу никогда не появлялись. В суде мужчина частично признал вину, и его признали виновным в нарушении закона.

