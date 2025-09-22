Водитель «ВАЗа» предстанет перед судом за смертельное ДТП с подростком в Башкирии

22:25, 22 сен 2025

Прокуратура Башкирии передала в суд дело водителя «ВАЗ-2114», который обвиняется в гибели 17-летнего мотоциклиста.

Авария произошла ночью в июне на трассе Новобалапаново — Еникеево в Абзелиловском районе. По версии следствия, мужчина сел за руль в нетрезвом виде и во время движения отвлекся на телефон. Его автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с мопедом «Альфа».

Подросток, управлявший мопедом, от полученных травм погиб на месте. Водителя автомобиля сразу после ДТП заключили под стражу. Теперь его ждет суд по обвинению в нарушении правил дорожного движения, которое было совершено в состоянии опьянения и повлекло за собой смерть человека.

Автор: Семен Подгорный

Фото: ГАИ по РБ