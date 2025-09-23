Глава СК России взял под контроль дело об избиении подростков в Уфе

21:59, 23 сен 2025

В Уфе взрослые вмешались в детский конфликт и жестоко избили подростков. Один из мальчиков попал в больницу с многочисленными травмами. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял это дело под личный контроль.

Всё началось с обычной игры между школьниками. Когда в ссору вмешались взрослые, она переросла в насилие. Несколько подростков получили телесные повреждения. Одного из них силой затащили в машину, где продолжили избивать, а затем доставили в больницу.

Следственный комитет Башкирии уже возбудил уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы. Полиция, в свою очередь, установила и опросила всех участников инцидента.

Автор: Семен Подгорный