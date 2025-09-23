Все новости Уфы и Башкортостана
Руководителя «Башкиравтодора» осудили на 9 лет за хищение 152 миллионов рублей

Руководителя «Башкиравтодора» осудили на 9 лет за хищение 152 миллионов рублей

22:16, 23 сен 2025

Экс- глава «Башкиравтодора» Ильдар Юланов получил девять лет колонии. Во вторник Кировский районный суд Уфы признал его виновным в хищении 152 миллионов рублей, выделенных из бюджета на ремонт дорог в республике. Эти деньги должны были пойти на реконструкцию трассы Бирск — Тастуба — Сатка и улицы Пугачева в Уфе.

Следствие установило, что Юланов и его сообщники выводили средства через простую схему. «Башкиравтодор» заключал контракты с подконтрольными фирмами «Киви» и «Баштранслогистик» на перевозку стройматериалов. Услуги не оказывались, а для отчетности мошенники готовили поддельные накладные и путевые листы. Полученные деньги они присваивали.

Два других фигуранта дела также получили реальные сроки. Самое суровое наказание назначили руководителю фирмы «Киви» Иреку Шарипову — 15,5 лет в колонии строгого режима и штраф в 101 миллион рублей. Его также уличили в отмывании более 132 миллионов рублей и передаче взятки экс-министру транспорта Башкирии. Третий участник, инженер Ринат Мардисламов, проведет в тюрьме четыре года.

«Башкиравтодор» — ключевой государственный подрядчик по строительству и ремонту дорог в Башкортостане. Компания находится в тяжелом финансовом положении: в 2024 году ее убыток составил 791 миллион рублей. Летом предприятие признали банкротом, но позже это решение отменили. Глава республики Радий Хабиров заявлял, что компанию пытались захватить рейдеры.

