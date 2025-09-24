Все новости Уфы и Башкортостана
Экс-замначальника полиции в Башкирии отправили за решетку на 4 года

Экс-замначальника полиции в Башкирии отправили за решетку на 4 года

21:43, 24 сен 2025

Бывшего заместителя начальника отдела МВД по Мелеузовскому району отправили в колонию общего режима на четыре года за коррупцию. Апелляционный суд ужесточил приговор после того, как прокуратура посчитала первоначальное наказание слишком мягким. Экс-полицейского взяли под стражу прямо в зале суда.

Помимо реального срока, осуждённому назначили штраф в тридцатикратном размере от суммы взятки. Ему также запретили три года занимать должности в правоохранительных органах и лишили специального звания.

Изначально суд первой инстанции счёл вину полицейского менее тяжкой, переквалифицировав обвинение со взятки в 2,5 млн рублей на 143 тысячи, и назначил лишь штраф. Прокуратура не согласилась с этим решением и успешно его обжаловала.

Ранее этого сотрудника уволили из органов по статье «за утрату доверия». Кроме того, суд взыскал с него в пользу государства более 11 миллионов рублей — доходы, законность которых он не смог подтвердить.

