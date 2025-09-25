В Уфе будут судить мужчину за два убийства, совершенные с разницей в 11 лет

21:29, 25 сен 2025

В Уфе перед судом предстанет 44-летний местный житель, которого обвиняют в двух жестоких убийствах. По версии следствия, преступления были совершены в 2014 и 2025 годах.

Последнее преступление произошло 11 мая этого года, сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ. Обвиняемый выпивал у себя дома с 47-летним знакомым. В ходе ссоры хозяин квартиры до смерти избил гостя, а затем расчленил тело, чтобы скрыть следы преступления.

Спустя неделю, 18 мая, соседи почувствовали сильный запах из квартиры и вызвали полицию. Прибывшие сотрудники обнаружили останки и задержали подозреваемого.

Во время расследования выяснилось, что мужчина причастен к аналогичному преступлению одиннадцатилетней давности. В ноябре 2014 года в своей комнате в общежитии он также во время застолья убил знакомого. Тогда второй гость сумел сбежать, а останки жертвы позже нашли в производственном ангаре на Чекмагушевской улице.

Следствие завершено, и теперь дело будет рассматривать суд.

Автор: Семен Подгорный