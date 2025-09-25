Все новости Уфы и Башкортостана
Сварщик в Башкирии пострадал из-за фиктивного обучения

21:33, 25 сен 2025

В Октябрьском молодой сварщик получил тяжелую травму ноги на рабочем месте. Государственная инспекция труда выяснила, что причиной стала формальная подготовка сотрудника: его обучала неаккредитованная компания, а наставником был человек без опыта в сварке.

Инцидент произошел 29 апреля. 21-летний электрогазосварщик обрабатывал швы угловой шлифмашиной внутри металлической конструкции. Внезапно часть обечайки обрушилась и придавила ему ногу. Работника доставили в городскую больницу № 1.

Как показала проверка, молодой человек устроился на предприятие в феврале, но не прошел должного обучения. Инструктаж проводила фирма, не имевшая права учить охране труда. Наставником на десятидневной стажировке был индивидуальный предприниматель, у которого не было опыта работы сварщиком. При этом шлифовальная машина, которой пользовался пострадавший, даже не значилась в списке оборудования, с которым его должны были научить работать.

По словам руководителя Гострудинспекции Татьяны Астрелиной, сотрудник фактически не получил необходимой подготовки по безопасности, что и привело к несчастному случаю. Все материалы проверки переданы следователям для принятия процессуального решения.

