В Башкирии задержали браконьера, застрелившего лося
21:29, 26 сен 2025
В Караидельском районе задержали мужчину, который незаконно убил лося. Его поймали с поличным сотрудники республиканской Ассоциации охотников и рыболовов.
Они обнаружили нарушителя на месте преступления рядом с тушей животного и сразу вызвали полицию. По информации пресс-секретаря Министерства природопользования и экологии Башкирии Ренары Газиной, личность браконьера установлена.
Теперь мужчине грозит уголовное дело за незаконную охоту. По закону убийство лося — это крупный ущерб для природы региона, за который предусмотрена строгая ответственность.
Автор: Семен Подгорный
Фото: минприроды РБ
