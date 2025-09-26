В Башкирии задержали браконьера, застрелившего лося

21:29, 26 сен 2025

В Караидельском районе задержали мужчину, который незаконно убил лося. Его поймали с поличным сотрудники республиканской Ассоциации охотников и рыболовов.

Они обнаружили нарушителя на месте преступления рядом с тушей животного и сразу вызвали полицию. По информации пресс-секретаря Министерства природопользования и экологии Башкирии Ренары Газиной, личность браконьера установлена.

Теперь мужчине грозит уголовное дело за незаконную охоту. По закону убийство лося — это крупный ущерб для природы региона, за который предусмотрена строгая ответственность.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии полицейский накрыл браконьеров во время своего отпуска

Автор: Семен Подгорный

Фото: минприроды РБ