В Башкирии убийцу пенсионера нашли спустя 13 лет и приговорили к 16 годам колонии

Верховный суд Башкирии поставил точку в деле об убийстве, которое не могли раскрыть 13 лет. 48-летний житель Белорецка получил 16 лет колонии строгого режима за расправу над пенсионером в 2012 году.

Всё произошло в феврале 2012 года. Мужчина, уже имевший проблемы с законом и находясь в состоянии опьянения, решил обокрасть частный дом. Он не ожидал, что пожилой хозяин окажется дома и застанет его с поличным. Испугавшись, вор набросился на пенсионера: он дважды ударил его ножом в живот, а затем задушил.

Чтобы замести следы и инсценировать несчастный случай, преступник решил сжечь дом. Он открыл конфорки газовой плиты, чтобы наполнить помещение газом, бросил на пол тлеющую сигарету и сбежал. Дом охватило пламя, но убийце это не помогло уйти от правосудия навсегда.

Долгие годы дело считалось нераскрытым, а личность нападавшего оставалась тайной. Дело сдвинулось с мертвой точки в 2025 году, когда следователи возобновили работу по нераскрытым делам прошлых лет. Они заново изучили улики и допросили круг возможных свидетелей с использованием полиграфа. Психологическое давление и точные вопросы заставили одного из них признаться в убийстве.

Несмотря на признание в ходе следствия, в зале суда мужчина вёл себя иначе и признал вину лишь частично. Учитывая его прошлое — судимости за кражи и разбой — и тяжесть преступления, суд назначил ему 16 лет лишения свободы. Ещё один год после освобождения он проведёт под ограничением свободы.

