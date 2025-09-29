В Башкирии приставы начали рейды по квартирам должников за ЖКУ. Что делать, если у вас есть долг?

21:16, 29 сен 2025

Судебные приставы по всей Башкирии начали обходить квартиры жителей, которые накопили долги за жилищно-коммунальные услуги. Если долг не погасить добровольно, можно столкнуться с блокировкой счетов, запретом на выезд из страны и арестом имущества.

Сотрудники службы могут наложить арест на ваши банковские счета, автомобиль и другую собственность. С начала года приставы уже взыскали с должников более 722 миллионов рублей, а у 1088 человек арестовали имущество.

Если у вас возникли финансовые трудности и вы не можете погасить долг сразу, не стоит дожидаться визита приставов. Вы можете обратиться в службу судебных приставов, чтобы договориться о реструктуризации долга или получить рассрочку. Это законный способ решить проблему и избежать принудительных мер.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии приставы арестовали машину отца за долг по алиментам в 600 тысяч рублей

Автор: Семен Подгорный