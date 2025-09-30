Жительницу Уфы заставили вернуть маткапитал

21:54, 30 сен 2025

Суд обязал уфимку вернуть в бюджет почти 480 тысяч рублей материнского капитала. Женщина получила деньги на строительство дома, но так его и не начала, что является нарушением закона.

В 2021 году женщина купила земельный участок в селе Зилим-Караново Гафурийского района. Чтобы обналичить сертификат, она взяла целевой кредит якобы на возведение жилья, а после поступления средств маткапитала сразу же погасила им долг.

Прокурорская проверка показала, что никакого строительства на участке не велось. Ведомство обратилось в суд с требованием взыскать незаконно использованные деньги. Суд поддержал иск и обязал женщину вернуть всю сумму.

Автор: Семен Подгорный