Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2025 года: новые законы

22:00, 30 сен 2025

С октября 2025 года вступают в силу законы, которые повлияют на военных, предпринимателей, заемщиков и жителей новых регионов. Вот что изменится и какую пользу это принесет.

Военным и добровольцам

С 1 октября денежное довольствие военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и гражданского персонала воинских частей проиндексируют на 7,6%. На этот же процент вырастут пенсии уволенных со службы.

С 10 октября добровольцам, которые заключили контракт с Вооруженными силами или Росгвардией, упростят получение воинских званий. Теперь для этого не нужно будет проходить военные сборы.

Участникам спецоперации

Бойцы СВО получили дополнительные трудовые гарантии. Если военнослужащий заболел после увольнения со службы, работодатель обязан продлить приостановку трудового договора, сохранить рабочее место и оплатить больничный лист на все время лечения. Закон действует с 29 сентября.

Предпринимателям и заемщикам

Самозанятые, а также малый и средний бизнес теперь могут взять кредитные каникулы на срок до полугода. Сделать это можно раз в пять лет по договорам, оформленным после 1 марта 2024 года. Снижение доходов подтверждать не требуется.

С 22 октября жители регионов смогут получить жилищные займы в региональных микрокредитных компаниях. Это должно сделать ипотеку доступнее для тех, кому отказывают банки.

Жителям новых регионов

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 6 октября начнут работать специальные комиссии. Они помогут жителям легализовать права на жилье и другую недвижимость по местным документам. Комиссии будут действовать до начала 2028 года.

Что будет с конфискованными товарами С 22 октября изъятые товары без маркировки будут направлять на гуманитарную помощь или переработку. Это не коснется алкогольной, табачной и никотиносодержащей продукции — их по-прежнему будут утилизировать.

