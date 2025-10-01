В Башкирии мать вернула сына после лишения родительских прав

20:52, 01 окт 2025

Жительница Куюргазинского района восстановила родительские права и забрала домой пятилетнего сына. Ранее 38-летнюю женщину лишили прав из-за проблем с алкоголем и безработицы, а у неё накопился долг по алиментам, сообщили в службе судебных приставов республики.

Чтобы вернуть ребёнка, который жил в приёмной семье, женщина с помощью судебных приставов и органов опеки нашла постоянную работу. После этого она начала регулярно выплачивать алименты и погашать задолженность.

Убедившись, что мать изменила образ жизни, приставы посоветовали ей подать иск о восстановлении в правах. Суд удовлетворил прошение, и теперь ребёнок снова живёт с матерью.

Автор: Семен Подгорный