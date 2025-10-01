Жительницу Уфы будут судить за убийство и нападение на полицейского

20:57, 01 окт 2025

В Уфе 31-летнюю женщину обвиняют в убийстве сожителя и применении насилия к сотруднику полиции. Следственный комитет завершил расследование, и дело передано в суд.

По данным следствия, в июне этого года в квартире на улице Вострецова женщина, находясь под действием наркотиков, поссорилась с партнёром из-за ревности. Ссора переросла в насилие: она избила мужчину, а затем дважды ударила его кухонным ножом.

Раненый смог выбежать в подъезд, где потерял сознание. Соседи вызвали скорую, но в тот же день мужчина скончался в больнице от полученных травм.

При доставлении в отдел полиции обвиняемая вела себя агрессивно и ударила одного из полицейских. Теперь её дальнейшую судьбу решит суд.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: В Башкирии убийцу пенсионера нашли спустя 13 лет и приговорили к 16 годам колонии

Автор: Семен Подгорный