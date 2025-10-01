Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе девушка выпрыгнула из движущейся машины, спасаясь от похитителя

В Уфе девушка выпрыгнула из движущейся машины, спасаясь от похитителя

21:03, 01 окт 2025

Жителя Уфы приговорили к 5,5 годам лишения свободы условно за похищение знакомой. Чтобы спастись, девушка была вынуждена выпрыгнуть из движущегося автомобиля, в результате чего получила серьёзные травмы, сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда.

Инцидент произошёл в январе этого года. После конфликта мужчина силой усадил девушку в свою машину. Во время движения он одной рукой удерживал её на заднем сиденье, а другой управлял автомобилем, сопровождая свои действия угрозами убийством.

Когда хватка похитителя ослабла, пострадавшая смогла открыть дверь и выпрыгнуть на дорогу. При падении она сильно ударилась головой об асфальт, что привело к тяжёлым травмам.

В суде мужчина отрицал обвинение в похищении, но признал, что угрожал девушке. Ещё до вынесения приговора он добровольно выплатил пострадавшей 100 тысяч рублей.

Октябрьский районный суд счёл вину доказанной. Помимо условного срока с испытательным сроком в три года, осуждённого обязали выплатить ещё 50 тысяч рублей в счёт морального вреда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Полиция показала видео задержания мужчин, похитивших девушку в Башкирии

Полиция показала видео задержания мужчин, похитивших девушку в Башкирии
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа суд похищение людей
