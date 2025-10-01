Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии 14-летнюю школьницу задержали за пропаганду терроризма в сети

21:49, 01 окт 2025

В Башкирии задержали 14-летнюю девочку по подозрению в пропаганде терроризма. По данным Следственного комитета, в конце лета она общалась в интернете с незнакомыми людьми, агитировала за запрещенные организации и распространяла планы нападений на школы в Благовещенске.

Случай в республике не единичный. Похожие уголовные дела возбуждены против подростков и в других регионах России. Так, в Челябинской области трое несовершеннолетних пытались поджечь оборудование на железнодорожных путях. В Брянской области молодой человек опубликовал видео с призывами поддержать террористов. Еще одно дело расследуется в Оренбургской области.

