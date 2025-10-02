Силовики устроили облаву на должников в аэропорту Уфы
20:59, 02 окт 2025
Судебные приставы и транспортная полиция теперь проверяют пассажиров на наличие долгов прямо в аэропорту Уфы. Проверка касается прибывающих рейсов: человека с задолженностью могут остановить и потребовать оплату на месте.
Во время недавнего рейда под названием «Должник» сотрудники ведомств составили 51 протокол об административных правонарушениях и взыскали с пассажиров более 100 тысяч рублей.
Чтобы избежать проблем в поездке, стоит заранее убедиться в отсутствии долгов по штрафам, налогам или коммунальным услугам. Сделать это можно через официальные онлайн-сервисы.
Автор: Семен Подгорный
Фото: Служба судебных приставов
