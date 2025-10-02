Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Силовики устроили облаву на должников в аэропорту Уфы

Силовики устроили облаву на должников в аэропорту Уфы

20:59, 02 окт 2025

Судебные приставы и транспортная полиция теперь проверяют пассажиров на наличие долгов прямо в аэропорту Уфы. Проверка касается прибывающих рейсов: человека с задолженностью могут остановить и потребовать оплату на месте.

Во время недавнего рейда под названием «Должник» сотрудники ведомств составили 51 протокол об административных правонарушениях и взыскали с пассажиров более 100 тысяч рублей.

Чтобы избежать проблем в поездке, стоит заранее убедиться в отсутствии долгов по штрафам, налогам или коммунальным услугам. Сделать это можно через официальные онлайн-сервисы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Служба судебных приставов
Читайте также

В Башкирии приставы начали рейды по квартирам должников за ЖКУ. Что делать, если у вас есть долг?
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии приставы начали рейды по квартирам должников за ЖКУ. Что делать, если у вас есть долг?
В Башкирии разыскивают отца, который задолжал детям более 700 тысяч рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии разыскивают отца, который задолжал детям более 700 тысяч рублей
Мать-кукушка из Башкирии задолжала ребёнку 200 тысяч рублей и скрылась
Человек и закон в Башкирии
Мать-кукушка из Башкирии задолжала ребёнку 200 тысяч рублей и скрылась
В Башкирии разыскивают отца-миллионника
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии разыскивают отца-миллионника


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен