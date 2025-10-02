Силовики устроили облаву на должников в аэропорту Уфы

20:59, 02 окт 2025

Судебные приставы и транспортная полиция теперь проверяют пассажиров на наличие долгов прямо в аэропорту Уфы. Проверка касается прибывающих рейсов: человека с задолженностью могут остановить и потребовать оплату на месте.

Во время недавнего рейда под названием «Должник» сотрудники ведомств составили 51 протокол об административных правонарушениях и взыскали с пассажиров более 100 тысяч рублей.

Чтобы избежать проблем в поездке, стоит заранее убедиться в отсутствии долгов по штрафам, налогам или коммунальным услугам. Сделать это можно через официальные онлайн-сервисы.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Служба судебных приставов