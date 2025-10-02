Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Уфе житель отсудил у ЖЭУ почти полмиллиона за раздавленную деревом машину

В Уфе житель отсудил у ЖЭУ почти полмиллиона за раздавленную деревом машину

21:22, 02 окт 2025

Житель Уфы добился от своего ЖЭУ полной компенсации за автомобиль, на который упало дерево. Суд обязал управляющую компанию выплатить владельцу 461 500 рублей, так как именно она отвечала за содержание территории и не следила за состоянием деревьев.

Мужчина понёс следующие расходы, которые теперь покроет ЖЭУ:

  • 427 000 рублей — на восстановление автомобиля;
  • 30 000 рублей — на оплату услуг юриста;
  • 4 500 рублей — на проведение независимой экспертизы для оценки ущерба.

Защитить свои права автовладельцу помогли специалисты Роспотребнадзора. Они разъяснили, что плохой уход за придомовой территорией — это некачественно оказанная услуга. Согласно статье 14 закона «О защите прав потребителей», если имуществу гражданина причинён вред из-за небезопасной или некачественной услуги, исполнитель обязан возместить его в полном объёме.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе девушка выпрыгнула из движущейся машины, спасаясь от похитителя

Читайте также:

В Уфе девушка выпрыгнула из движущейся машины, спасаясь от похитителя
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по РБ
Теги: Уфа происшествия Уфа суд
Читайте также

Жителя Башкирии оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию мигрантов
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии оштрафовали на 100 тысяч рублей за фиктивную регистрацию мигрантов
Уфимца приговорили к 8 годам колонии за ограбление на 15 млн рублей
Человек и закон в Башкирии
Уфимца приговорили к 8 годам колонии за ограбление на 15 млн рублей
Школа в Башкирии заплатила 50 тысяч рублей за сломанную руку ученика
Человек и закон в Башкирии
Школа в Башкирии заплатила 50 тысяч рублей за сломанную руку ученика
В Уфе несовершеннолетний на ВАЗ-2107 попался инспекторам ГИБДД
Происшествия в Башкирии
В Уфе несовершеннолетний на ВАЗ-2107 попался инспекторам ГИБДД


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен