В Уфе житель отсудил у ЖЭУ почти полмиллиона за раздавленную деревом машину

21:22, 02 окт 2025

Житель Уфы добился от своего ЖЭУ полной компенсации за автомобиль, на который упало дерево. Суд обязал управляющую компанию выплатить владельцу 461 500 рублей, так как именно она отвечала за содержание территории и не следила за состоянием деревьев.

Мужчина понёс следующие расходы, которые теперь покроет ЖЭУ:

427 000 рублей — на восстановление автомобиля;

30 000 рублей — на оплату услуг юриста;

4 500 рублей — на проведение независимой экспертизы для оценки ущерба.

Защитить свои права автовладельцу помогли специалисты Роспотребнадзора. Они разъяснили, что плохой уход за придомовой территорией — это некачественно оказанная услуга. Согласно статье 14 закона «О защите прав потребителей», если имуществу гражданина причинён вред из-за небезопасной или некачественной услуги, исполнитель обязан возместить его в полном объёме.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по РБ