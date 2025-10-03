В Нефтекамске осудили организаторов борделя, работавшего под вывеской массажного салона

20:35, 03 окт 2025

Суд вынес приговор пятерым участникам преступной группы, которая почти два года занималась организацией проституции в Нефтекамске. Незаконный бизнес, замаскированный под массажный салон, прекратил свою работу.

По данным прокуратуры Башкирии, схему организовали две местные жительницы и их знакомый. С начала 2023 года они открыли заведение, куда наняли женщин для оказания интимных услуг и работы администраторами. В конце 2024 года деятельность группы пресекла полиция.

Суд признал всех участников виновными. Трое организаторов получили от трёх до четырёх лет колонии, однако исполнение приговора отсрочено на три года. Остальные участницы — администраторы и исполнительницы — должны выплатить штрафы от 200 до 300 тысяч рублей каждая.

Автор: Семен Подгорный