Жители Башкирии отсудили 6,4 млн рублей у продавца смартфонов

21:22, 03 окт 2025

Уфимский районный суд обязал владельца интернет-магазина выплатить 6,4 млн рублей 27 покупателям, которые не получили свои смартфоны. Предприниматель взял с клиентов предоплату, но товар так и не отправил.

Суд постановил вернуть покупателям полную стоимость гаджетов — 2,5 млн рублей. Кроме того, бизнесмен заплатит неустойку за срыв сроков в размере 1,5 млн рублей, компенсирует моральный вред на 135 тысяч и выплатит штраф в 2,1 млн рублей за отказ добровольно решить проблему.

Дело началось с обращений пострадавших в Роспотребнадзор. Ведомство провело проверку и подало коллективный иск в интересах покупателей, чтобы защитить их права.

Решение суда уже вступило в законную силу.

В Нефтекамске осудили организаторов борделя, работавшего под вывеской массажного салона

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа суд
