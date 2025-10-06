В Башкирии будут судить мужчину за поджог сельской администрации

21:52, 06 окт 2025

В Аургазинском районе 26-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в умышленном поджоге. Прокуратура республики сообщила, что дело направлено в суд.

По версии следствия, в одну из майских ночей мужчина из хулиганских побуждений разбил окно и проник в здание администрации Кебячевского сельсовета. Внутри он поджёг занавески и мягкую мебель. После этого он также поджёг салон списанного пожарного автомобиля, который стоял рядом со зданием.

Огонь вовремя заметили местные жители. Они самостоятельно потушили пламя, не дав ему распространиться. Благодаря их быстрым действиям удалось избежать серьёзного материального ущерба. В здании, помимо администрации, располагались дом культуры и офисы двух компаний.

Обвиняемый, который ранее уже был судим, полностью признал свою вину. На время следствия его заключили под стражу. Теперь его дальнейшую судьбу решит Гафурийский межрайонный суд.

Автор: Семен Подгорный