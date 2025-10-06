В Башкирии пьяная школьница ударила брата ножом в грудь

22:01, 06 окт 2025

В Иглинском районе суд вынес приговор 16-летней девушке, которая во время ссоры ударила ножом своего брата. Она получила полтора года лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе региональной Прокуратуры.

Инцидент произошел в июне 2025 года. По информации ведомства, нетрезвая девушка поссорилась с братом и нанесла ему удар ножом в область груди. Сообщается, что отношения в семье были напряженными.

Молодого человека доставили в больницу с тяжелым ранением, которое врачи оценили как опасное для жизни.

Суд признал подростка виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия. В качестве наказания ей назначен испытательный срок на полтора года.

Автор: Семен Подгорный