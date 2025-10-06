Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

В Башкирии пьяная школьница ударила брата ножом в грудь

В Башкирии пьяная школьница ударила брата ножом в грудь

22:01, 06 окт 2025

В Иглинском районе суд вынес приговор 16-летней девушке, которая во время ссоры ударила ножом своего брата. Она получила полтора года лишения свободы условно, сообщили в пресс-службе региональной Прокуратуры.

Инцидент произошел в июне 2025 года. По информации ведомства, нетрезвая девушка поссорилась с братом и нанесла ему удар ножом в область груди. Сообщается, что отношения в семье были напряженными.

Молодого человека доставили в больницу с тяжелым ранением, которое врачи оценили как опасное для жизни.

Суд признал подростка виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия. В качестве наказания ей назначен испытательный срок на полтора года.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Жители Башкирии отсудили 6,4 млн рублей у продавца смартфонов

Читайте также:

Жители Башкирии отсудили 6,4 млн рублей у продавца смартфонов
Автор: Семен Подгорный
Теги: Иглинский район происшествия в Иглинском районе суд
Читайте также

В Уфе женщина ударила ножом сожителя из-за ревности
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина ударила ножом сожителя из-за ревности
В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья
Происшествия в Башкирии
В Уфе женщина пырнула ножом сожителя во время застолья
В Стерлитамаке женщина ранила сожителя ножом во время ссоры
Происшествия в Башкирии
В Стерлитамаке женщина ранила сожителя ножом во время ссоры
Школьница поранила брата ножом во время семейного конфликта
Происшествия в Башкирии
Школьница поранила брата ножом во время семейного конфликта


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен