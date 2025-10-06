Все новости Уфы и Башкортостана
В Башкирии главбуха отдела МВД будут судить за кражу 22,7 млн рублей

22:06, 06 окт 2025

Бывшего главного бухгалтера отдела полиции в Салаватском районе обвиняют в хищении 22,7 миллиона рублей из государственного бюджета. По информации прокуратуры, женщина тратила украденные деньги на личные нужды. Теперь её ждёт суд.

По версии следствия, для хищения денег бухгалтер использовала простую схему. Она создавала поддельные реестры на выплату зарплат и перечисляла бюджетные средства на три банковских счёта: свой, а также счета знакомой и родственника. Ко всем этим счетам у неё был полный доступ.

Мошенничество обнаружили сотрудники службы собственной безопасности МВД по Башкирии. После вскрытия фактов хищения прокуратура потребовала немедленно уволить сотрудницу. Её уволили из органов внутренних дел с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Сейчас уголовное дело направлено в Салаватский межрайонный суд для рассмотрения. За присвоение бюджетных средств в особо крупном размере бывшему бухгалтеру грозит реальный тюремный срок.

Автор: Семен Подгорный
