Уфимца осудят за распространение интимных фото бывшей девушки

Уфимца осудят за распространение интимных фото бывшей девушки

21:24, 07 окт 2025

21:24, 07 окт 2025

В Уфе завершено следствие по делу 18-летнего местного жителя, который распространил интимные материалы своей бывшей возлюбленной. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета республики.

Инцидент произошел 30 апреля 2025 года. В тот день молодой человек находился в нетрезвом состоянии и не мог смириться с расставанием. Движимый ревностью, он переслал подруге бывшей девушки видео интимного содержания с ее участием. При этом согласия на распространение таких материалов потерпевшая не давала.

Молодой человек полностью признал свою вину в содеянном. Следователи квалифицировали его действия как нарушение неприкосновенности частной жизни. Теперь материалы уголовного дела переданы в суд, где будет определена мера наказания для обвиняемого.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Gemini
Теги: Уфа
