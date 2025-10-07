За наркошоп в Уфе пара получила почти 20 лет колонии на двоих

21:43, 07 окт 2025

В Уфе осудили мужчину и его знакомую, которые организовали интернет-магазин по продаже наркотиков. Организатор проведёт в колонии строгого режима 12 лет, а его сообщница 7,5 лет в колонии общего режима.

Как установил суд, 28-летний мужчина в апреле прошлого года создал онлайн-площадку для торговли наркотиками. Для управления магазином и общения с клиентами он привлёк свою знакомую, которая стала администратором.

Через месяц после запуска проекта организатор купил крупную оптовую партию наркотиков. Он сам расфасовал вещества на более мелкие дозы, чтобы продавать их на территории Уфы через закладки.

Преступную схему раскрыли сотрудники полиции. Они задержали сообщников и изъяли всю партию наркотиков, подготовленную к продаже.

Автор: Семен Подгорный