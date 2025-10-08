Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе монтажник упал в вентиляционную шахту с высоты 22-го этажа

21:57, 08 окт 2025

24 июня на стройке многоэтажного дома в уфимском микрорайоне «Затон-Восточный» 36-летний монтажник упал в вентиляционную шахту. Мужчина сорвался с 22-го этажа на 21-й и в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу Дёмского района.

Сотрудник подрядной организации «Башгражданстрой» занимался демонтажем опалубки. Он переносил деревянный брус, не заметил открытый проём и упал. Отверстие было лишь прикрыто листом фанеры, который к тому моменту сместился.

Гострудинспекция завершила расследование и назвала причину — грубые нарушения со стороны работодателя. Опасная зона вокруг шахты не была огорожена, а предупреждающие знаки отсутствовали. Более того, руководство допустило сотрудника к работам повышенной опасности без обязательного инструктажа и обучения по охране труда. По сути, человека отправили работать в опасные условия без подготовки и защиты.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа несчастный случай
