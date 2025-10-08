Прокуратура в Башкирии обязала вернуть жильцам 70 тысяч рублей за коммунальные услуги

22:25, 08 окт 2025

Жильцам многоквартирного дома по улице Волгоградской в Белебее вернули почти 70 тысяч рублей, которые им незаконно начислила управляющая компания «Радуга». Добиться справедливости помогла городская прокуратура.

Проверка показала, что в августе 2025 года УК самовольно добавила в квитанции плату за диагностику газового оборудования. Кроме того, компания пыталась заставить жильцов оплатить свои юридические услуги, также включив их в счёт без законных оснований.

После вмешательства прокуратуры незаконные начисления отменили. Директора управляющей компании привлекли к административной ответственности за нарушение правил управления домами.

В результате компания сделала полный перерасчёт. Жильцам вернули деньги, которые они не должны были платить. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Автор: Семен Подгорный