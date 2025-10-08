Все новости Уфы и Башкортостана
Кухня за 700 тысяч и афера с покойником: в Уфе будут судить экс-пристава

22:32, 08 окт 2025

В Уфе будут судить бывшую начальницу районной службы приставов и двух её сообщников. Их обвиняют в получении взяток на общую сумму более миллиона рублей, включая кухонный гарнитур за ₽700 тысяч.

По версии следствия, в июле 2025 года один из обвиняемых попытался получить фиктивное заключение о недееспособности умершего родственника, чтобы оспорить его сделки. Он передал 500 тысяч рублей начальнице отдела приставов через посредника. Она, в свою очередь, поручила дело знакомому, который забрал деньги и ничего не сделал. В итоге заключение оказалось отрицательным. Когда обман вскрылся, один из посредников сам обратился в полицию.

Кроме того, в 2022 году эта же сотрудница получила от директора одной из уфимских компаний взятку — кухонный гарнитур стоимостью почти 700 тысяч рублей. Взамен она помогла бизнесмену спасти от возможного ареста 11,6 млн рублей. Для этого пристав незаконно организовала перевод денег с одного счёта компании на другой под видом взыскания долга.

Всех участников схемы задержали в ходе совместной операции следователей СК и сотрудников ФСБ. Кухонный гарнитур арестовали. Дело передано в суд для рассмотрения.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа мошенничество взяточничество коррупция
