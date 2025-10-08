Все новости Уфы и Башкортостана
Адвоката в Башкирии будут судить за разглашение врачебной тайны

22:47, 08 окт 2025

В Туймазинском районе адвокат предстанет перед судом по обвинению в разглашении сведений, составляющих врачебную тайну. По данным Следственного комитета, юрист нарушила закон, пытаясь доказать невиновность своей подзащитной.

С ноября 2024 по январь 2025 года адвокат вела дело женщины, обвиняемой в нанесении побоев. Чтобы опровергнуть слова потерпевшей о проблемах со здоровьем после драки, защитник незаконно получила доступ к ее медицинским документам.

Далее юрист изготовила копии этих бумаг. На заседании мирового суда она зачитала конфиденциальную информацию о здоровье потерпевшей в присутствии посторонних, а также приобщила копии к материалам дела. Таким образом, частная медицинская информация стала частью публичного судебного разбирательства.

Следствие по делу завершено. Обвинительное заключение утверждено, и материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Теперь вместо защиты клиентки адвокату предстоит защищать саму себя.

