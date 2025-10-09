Клиент кафе в Башкирии отравился шаурмой

21:46, 09 окт 2025

Владелец кафе в Ишимбае заплатит штраф 350 тысяч рублей за то, что посетитель заведения отравился шаурмой и получил тяжкий вред здоровью. Суд установил, что 33-летний предприниматель нарушил санитарные правила при организации питания.

Для бизнесмена это уже не первый случай. В мае 2023 года его уже наказывали за подобное нарушение — тогда работу кафе приостановили на 30 дней.

В этот раз владелец полностью признал вину. Он возместил пострадавшему клиенту весь ущерб, включая компенсацию за моральный вред. Сам пострадавший подтвердил в суде, что не имеет претензий к предпринимателю. Эти обстоятельства суд учёл как смягчающие при назначении штрафа.

Решение пока не вступило в законную силу.

