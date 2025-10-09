Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе осудят водителя, который пьяным сбил пешехода

21:52, 09 окт 2025

В Уфе перед судом предстанет 42-летний житель Иглинского района. В феврале 2025 года он сел за руль в нетрезвом виде и сбил человека на пешеходном переходе.

По информации прокуратуры Башкирии, мужчина за рулём «Рено Меган» ехал со стороны микрорайона «Аэропорт» к трассе Уфа — Оренбург. На нерегулируемом перекрёстке он не уступил дорогу пешеходу и сбил его.

Врачи оценили состояние пострадавшего как тяжёлое. Теперь водителя обвиняют в нарушении ПДД в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Уголовное дело для рассмотрения направлено в Кировский районный суд Уфы.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа происшествия Уфа дтп в уфе суд
