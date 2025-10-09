В Янаульском районе Башкирии рабочий погиб, упав с высоты на зернотоке

21:56, 09 окт 2025

3 октября в селе Рабак Янаульского района погиб 48-летний сотрудник ООО «Мичуринский». Мужчина работал разнорабочим на местном зернотоке.

По предварительной информации, он сорвался с площадки, предназначенной для обслуживания оборудования. От полученных при падении травм рабочий скончался в тот же день.

Государственная инспекция труда в Башкирии начала расследование этого случая. По словам главы ведомства Татьяны Астрелиной, инспекторы установят все обстоятельства и причины, которые привели к гибели человека.

Автор: Семен Подгорный