В Янаульском районе Башкирии рабочий погиб, упав с высоты на зернотоке
21:56, 09 окт 2025
3 октября в селе Рабак Янаульского района погиб 48-летний сотрудник ООО «Мичуринский». Мужчина работал разнорабочим на местном зернотоке.
По предварительной информации, он сорвался с площадки, предназначенной для обслуживания оборудования. От полученных при падении травм рабочий скончался в тот же день.
Государственная инспекция труда в Башкирии начала расследование этого случая. По словам главы ведомства Татьяны Астрелиной, инспекторы установят все обстоятельства и причины, которые привели к гибели человека.
Автор: Семен Подгорный
