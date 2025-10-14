Жителя Башкирии будут судить за убийство бывшей сожительницы на глазах у дочери

14:47, 14 окт 2025

Верховный суд Башкирии рассмотрит дело 49-летнего жителя Иглинского района. Его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью.

По данным следствия, преступление произошло в сентябре 2024 года на железнодорожной станции «Урман». Мужчина встретил бывшую сожительницу, которая была вместе с 18-летней дочерью, и начал выяснять отношения.

В ходе ссоры он достал нож и нанёс женщине не менее шести ударов в грудь, живот и спину. Всё произошло на глазах у её дочери. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.

Обвиняемый признал свою вину частично.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба СУ СК по РБ