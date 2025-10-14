Жителя Башкирии будут судить за убийство бывшей сожительницы на глазах у дочери
14:47, 14 окт 2025
Верховный суд Башкирии рассмотрит дело 49-летнего жителя Иглинского района. Его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью.
По данным следствия, преступление произошло в сентябре 2024 года на железнодорожной станции «Урман». Мужчина встретил бывшую сожительницу, которая была вместе с 18-летней дочерью, и начал выяснять отношения.
В ходе ссоры он достал нож и нанёс женщине не менее шести ударов в грудь, живот и спину. Всё произошло на глазах у её дочери. От полученных ранений пострадавшая скончалась на месте.
Обвиняемый признал свою вину частично.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба СУ СК по РБ
Читайте также
Человек и закон в Башкирии
Жителя Башкирии приговорили к 17 годам колонии за убийство
Происшествия в Башкирии
Житель Башкирии избил бывшую возлюбленную после ссоры
Человек и закон в Башкирии
30-летний житель Башкирии забил до смерти мужчину во время пьяной драки
Человек и закон в Башкирии
В Уфе 68-летнюю пенсионерку арестовали по обвинению в убийстве сына