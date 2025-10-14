Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Человек и закон в Башкирии »
logtype

Уфимец рискует лишится Kia Optima в Москве из-за долга по штрафам в 900 тысяч рублей

Уфимец рискует лишится Kia Optima в Москве из-за долга по штрафам в 900 тысяч рублей

21:46, 14 окт 2025

В Москве арестовали автомобиль Kia Optima, принадлежащий жителю Уфы. Причина — долг по штрафам за нарушение правил дорожного движения на сумму 900 тысяч рублей, о чем сообщила служба судебных приставов Башкирии.

Владелец автомобиля систематически превышал скорость и проезжал на красный свет, но игнорировал требования об оплате. Когда сумма долга стала критической, башкирские приставы возбудили исполнительное производство.

Поскольку автомобиль находился в Москве, местные приставы обратились за помощью к столичным коллегам. Они обнаружили Kia Optima и наложили на него арест.

Теперь у владельца есть десять дней на то, чтобы полностью погасить задолженность. Если он этого не сделает, автомобиль будет продан с торгов в счет уплаты долга.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии приставы начали рейды по квартирам должников за ЖКУ. Что делать, если у вас есть долг?

Читайте также:

В Башкирии приставы начали рейды по квартирам должников за ЖКУ. Что делать, если у вас есть долг?
Автор: Семен Подгорный
Фото: УФССП по РБ
Теги: долги
Читайте также

В Башкирии приставы начали рейды по квартирам должников за ЖКУ. Что делать, если у вас есть долг?
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии приставы начали рейды по квартирам должников за ЖКУ. Что делать, если у вас есть долг?
В Башкирии приставы арестовали машину отца за долг по алиментам в 600 тысяч рублей
Человек и закон в Башкирии
В Башкирии приставы арестовали машину отца за долг по алиментам в 600 тысяч рублей
Жительница Башкирии оплатила 168 штрафов после ареста автомобиля
Человек и закон в Башкирии
Жительница Башкирии оплатила 168 штрафов после ареста автомобиля
Мать из Башкирии скрывается от миллионного долга по алиментам
Человек и закон в Башкирии
Мать из Башкирии скрывается от миллионного долга по алиментам


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен