Уфимец рискует лишится Kia Optima в Москве из-за долга по штрафам в 900 тысяч рублей
21:46, 14 окт 2025
В Москве арестовали автомобиль Kia Optima, принадлежащий жителю Уфы. Причина — долг по штрафам за нарушение правил дорожного движения на сумму 900 тысяч рублей, о чем сообщила служба судебных приставов Башкирии.
Владелец автомобиля систематически превышал скорость и проезжал на красный свет, но игнорировал требования об оплате. Когда сумма долга стала критической, башкирские приставы возбудили исполнительное производство.
Поскольку автомобиль находился в Москве, местные приставы обратились за помощью к столичным коллегам. Они обнаружили Kia Optima и наложили на него арест.
Теперь у владельца есть десять дней на то, чтобы полностью погасить задолженность. Если он этого не сделает, автомобиль будет продан с торгов в счет уплаты долга.
