Уфимец рискует лишится Kia Optima в Москве из-за долга по штрафам в 900 тысяч рублей

21:46, 14 окт 2025

В Москве арестовали автомобиль Kia Optima, принадлежащий жителю Уфы. Причина — долг по штрафам за нарушение правил дорожного движения на сумму 900 тысяч рублей, о чем сообщила служба судебных приставов Башкирии.

Владелец автомобиля систематически превышал скорость и проезжал на красный свет, но игнорировал требования об оплате. Когда сумма долга стала критической, башкирские приставы возбудили исполнительное производство.

Поскольку автомобиль находился в Москве, местные приставы обратились за помощью к столичным коллегам. Они обнаружили Kia Optima и наложили на него арест.

Теперь у владельца есть десять дней на то, чтобы полностью погасить задолженность. Если он этого не сделает, автомобиль будет продан с торгов в счет уплаты долга.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: УФССП по РБ