Жительницу Башкирии приговорили к 14 годам колонии за убийства подруги и сына

Жительницу Башкирии приговорили к 14 годам колонии за убийства подруги и сына

16:45, 15 окт 2025

Верховный суд Башкирии вынес приговор 58-летней жительнице республики, которая убила свою подругу и сына. Её приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии общего режима. Для женщины это уже третий доказанный случай убийства — ранее она отбывала срок за расправу над мужем.

Последнее преступление произошло в ноябре 2024 года в деревне Седяш Благовещенского района. Во время бытовой ссоры женщина не менее трёх раз ударила сына тупым предметом по голове. Чтобы скрыть следы, она облила тело бензином и подожгла.

Первое из двух убийств, за которые вынесен нынешний приговор, случилось в июле 2005 года в деревне Танайка. Во время застолья осуждённая поссорилась с подругой из-за ревности и нанесла ей как минимум пять ударов топором. После этого она подожгла одеяло и скрылась. Тело обнаружили соседи, которые заметили дым и потушили начинавшийся пожар.

В 1995 году женщину уже судили за убийство собственного мужа. Тогда сценарий был похожим: она нанесла ему смертельные раны топором и попыталась сжечь тело. За это преступление её приговорили к трём годам лишения свободы.

