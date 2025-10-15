В Башкирии будут судить экс-чиновника за хищение 300 тысяч рублей

16:52, 15 окт 2025

Бывшего начальника отдела администрации Нефтекамска будут судить за мошенничество. По версии следствия, он украл 300 тысяч рублей из бюджета, оформив фиктивную выплату на свою жену. Деньги предназначались для поощрения за помощь в наборе граждан на военную службу по контракту.

Следствие считает, что с августа по декабрь 2024 года чиновник подделывал документы. В них он указывал, будто его супруга помогла найти и убедить шестерых человек пойти служить по контракту. На основании этих бумаг ей перечислили вознаграждение. Похищенные деньги семья потратила на личные нужды.

Обман вскрылся во время прокурорской проверки. После этого чиновник во всём признался и полностью вернул украденную сумму в казну. Ещё в ходе следствия его уволили из администрации по требованию прокуратуры с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Сейчас уголовное дело передано для рассмотрения в Нефтекамский городской суд.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный