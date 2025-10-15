В Уфе барабанщика осудили на 6,5 лет за смертельное ДТП

17:51, 15 окт 2025

Калининский районный суд Уфы приговорил 37-летнего музыканта к 6,5 годам колонии за аварию, в которой погибла женщина и несколько человек получили травмы. Водитель полностью признал свою вину.

ДТП произошло в декабре 2024 года на улице Сельской Богородской. Барабанщик за рулём «Киа Рио», пытаясь объехать место другой аварии, выехал на встречную полосу. Там он сбил женщину-водителя «Шкоды», которая стояла на дороге во время оформления документов. От удара её отбросило под колёса проезжавшей мимо «Тойоты», и она погибла на месте.

После этого «Киа» продолжила движение: сбила инспектора ДПС, врезалась в «Ниссан», а затем — в «Рено», которое участвовало в первоначальном ДТП. От столкновения «Рено» отбросило на двух пешеходов — водителя этой же машины и ещё одного мужчину. Последнего доставили в больницу с тяжёлыми травмами, включая переломы челюсти и позвоночника.

Суд установил, что действия водителя «Киа» привели к гибели человека и создали цепную аварию. Помимо тюремного срока, его лишили права управлять автомобилем на 2 года и 6 месяцев. Также он обязан выплатить почти 1,3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Автор: Семен Подгорный