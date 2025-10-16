Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе будут судить серийную мошенницу, которая под видом знакомой крала деньги у пенсионеров

09:13, 16 окт 2025

В Уфе 26-летняя местная жительница предстанет перед судом за кражу. Она обманом проникла в квартиру к 65-летней пенсионерке, похитила ее банковскую карту и потратила со счета около 35 тысяч рублей.

Чтобы попасть в дом, девушка использовала простой предлог: сказала, что ей нужно проводить подругу матери хозяйки. Когда пенсионерка отвлеклась и вышла из комнаты, гостья забрала ее карту. После этого мошенница отправилась по магазинам, где расплачивалась за еду и одежду с помощью бесконтактной оплаты.

Во время следствия обвиняемая полностью признала вину. Выяснилось, что это не первое подобное преступление на ее счету — ранее девушку уже привлекали к ответственности за похожие кражи. Теперь ее дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд, который определит наказание.

Автор: Семен Подгорный
Теги: мошенники Уфа происшествия Уфа
